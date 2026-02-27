Die Gewerkschaft Verdi hat Warnstreiks in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen angekündigt. Reisende, Pendler und auch Schüler und Eltern müssen sich auf Ausfälle einstellen.

Am Freitag und Samstag gibt es Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr. In Erfurt etwa könnte der Nahverkehr an den beiden Tagen zum Stillstand kommen. (Symbolbild)

Erfurt - Im öffentlichen Personennahverkehr in Thüringen gibt es am Freitag und Samstag teils beträchtliche Einschränkungen. Der Grund: Die Gewerkschaft Verdi hat Warnstreiks für die beiden Tage angekündigt. Am Freitag könnte mancherorts auch die Schülerbeförderung betroffen sein.

In Erfurt etwa liegt nach Angaben der EVAG an beiden Tagen der Nahverkehr komplett still. Bestreikt werden auch die Regionalbusse im Unstrut-Hainich-Kreis und im Kyffhäuserkreis, die Stadtbus-Gesellschaft Mühlhausen und Sondershausen sowie die Thüringer Wald- und Straßenbahn in Gotha. In Südthüringen fahren hingegen weiter viele Busse, so die Gewerkschaft.

Auch in den Nachbarbundesländern Sachsen-Anhalt und in Sachsen sind Warnstreiks angekündigt. Hintergrund sind laut Verdi festgefahrene Tarifverhandlungen in den drei Ländern.

Verdi fordert bessere Arbeitsbedingungen - etwa eine kürzere Wochenarbeitszeit und längere Ruhezeiten sowie höhere Zuschläge für Arbeit in der Nacht und am Wochenende.