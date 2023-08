Warnstreik im Einzel- und Versandhandel in Thüringen

Pößneck - Nach drei gescheiterten Verhandlungsrunden hat die Gewerkschaft Verdi eine Fortsetzung der Warnstreiks im Thüringer Einzelhandel angekündigt. Aufgerufen seien verschiedene Kaufland-Filialen, vor allem aus der Region Ostthüringen, teilte Verdi am Mittwoch mit. Beschäftigten wollen sich am Mittwochvormittag vor dem Kaufland in Pößneck im Landkreis Saale-Orla-Kreis zur Streikkundgebung treffen.

„Die Beschäftigten brauchen Lohnsteigerungen deutlich über der Inflationsrate“, sagte der Gewerkschaftssekretär Handel der Gewerkschaft Verdi, Matthias Adorf. Doch schon ein bloßer Ausgleich der Preissteigerungen bleibe für die Arbeitgeber tabu. Eine Lösung des Tarifkonflikts sei erst dann in Sicht, wenn die Arbeitgeber diese Blockade aufgeben.

Verdi fordert unter anderem eine Erhöhung der Löhne um 2,50 Euro pro Stunde. Die Laufzeit soll 12 Monate betragen. Die Arbeitgeber bieten Erhöhungen von 8,4 Prozent an - allerdings gestreckt auf zwei Jahre.