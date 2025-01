Keine Post, keine Pakete: In mehreren Städten im Südosten treten Beschäftigte der Deutschen Post in den Warnstreik. Hintergrund sind laufenden Tarifverhandlungen.

Warnstreik bei Post und DHL in mehreren Städten im Südosten

Magdeburg - Der eintägige Warnstreik bei der Deutschen Post betrifft am Donnerstag mehrere Städte im Südosten. Die Gewerkschaft Verdi ruft Beschäftigte aus Verteil- und Zustellzentren zum Streik auf. Unter anderem wird in Sachsen (Dresden, Ottendorf-Okrilla, Leipzig), in Sachsen-Anhalt (Osterweddingen, Magdeburg) sowie im thüringischen Nohra gestreikt, wie Verdi mitteilte.

In dem Tarifkonflikt bei der Post pocht Verdi auf eine Tarifsteigerung von sieben Prozent für Tarifbeschäftigte, Auszubildende und dual Studierende sowie auf zusätzliche Urlaubstage.