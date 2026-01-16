Wärmepumpen gewinnen beim Heizen neuer Wohngebäude in Berlin und Brandenburg an Bedeutung. Gas und Fernwärme bleiben aber vielerorts wichtige Energiequellen.

In Berlin und Teilen von Brandenburg wird auch in vielen neuen Wohngebäuden mit Fernwärme geheizt. (Archivfoto)

Berlin/Potsdam - Zum Heizen von neu errichteten Wohngebäuden werden in Berlin und Brandenburg zunehmend Wärmepumpen genutzt. Fossile Energien wie Gas spielen aber nach wie vor eine wichtige Rolle. Das ergibt sich aus dem „Neubauatlas“, in den auch die Daten des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg aus dem Jahr 2024 eingeflossen sind.

So lag der Anteil von Luft-Wasser-Wärmepumpen in Berlin 2024 bei gut 32 Prozent. Gleichzeitig wurde noch mehr als ein Viertel der neuen Wohngebäude mit Gas (26,6 Prozent) geheizt, nicht ganz ein Drittel (30,4 Prozent) mit Fernwärme.

Ähnlich war die Entwicklung in Brandenburg. Auch dort hatte 2024 nach Angaben des Statistikamts die sogenannte Umweltthermie, also der Einsatz entsprechender Wärmepumpen, bereits den höchsten Anteil. Auffällige Abweichungen gab es allerdings unter anderem in der Landeshauptstadt Potsdam.

In Potsdam wird Fernwärme viel genutzt

Dort wurde in fast der Hälfte (49,3 Prozent) der neu fertiggestellten Wohngebäude Fernwärme zum Heizen genutzt. In weniger als einem Drittel (29,5 Prozent) waren es Luft-Wasser-Wärmepumpen, etwa in jedem zehnten (10,2 Prozent) Gas.

Wieder anders war die Entwicklung im Landkreis Spree-Neiße einschließlich der Stadt Cottbus. Dort lag die Nutzung von Geothermie (35,6) und Luft-Wärme-Pumpen (34,8 Prozent) fast gleichauf, weit vor allen anderen Optionen. Für die Statistik berücksichtigt wurden Wohngebäude, die im Jahr 2024 als fertiggestellt gemeldet wurden.