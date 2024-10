Berlin - Ein Wandgemälde an einer Hausfassade in Berlin-Charlottenburg erinnert an die NS-Widerstandskämpfer Harald und Dorothee Poelchau. Das große Bild eines Künstlerkollektivs in der Nähe der Gedenkstätte Plötzensee zeigt das Ehepaar sowie den jüdischen Leuchter Menora und ein helles Licht.

Harald Poelchau (1903-1972) arbeitete ab 1933 als Gefängnispfarrer, unter anderem im Strafgefängnis Berlin-Plötzensee. Er betreute viele zum Tode verurteilte Gegner der Nazis und Angehörige. Seine Frau Dorothee (1902-1977) unterstützte seine Arbeit, gemeinsam halfen sie untergetauchten Jüdinnen und Juden und politischen Häftlingen.

Sie zählten zu den wenigen Menschen, die in der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland Widerstand leisteten, wie die Stiftung Gedenkstätte Deutscher Widerstand mitteilte. Zur Einweihung des Wandgemäldes kam unter anderem der stellvertretende israelische Botschafter in Deutschland, Guy Gilady.