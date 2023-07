Wernigerode - Wanderer auf dem Hirtenstieg im Nationalpark Harz müssen in der kommenden Woche eine Umleitung laufen. Der Weg auf den 1141 Meter hohen Brocken werde am Dienstag und Mittwoch zwischen der Rangerstation Scharfenstein und der Bergkuppe gesperrt, teilte die Nationalparkverwaltung am Freitag in Wernigerode mit. Grund seien geologische Erkundungsbohrungen, hieß es. Sie sollen Klarheit über die Bodenverhältnisse schaffen. Auch der Weg zum Hirtenstieg über die Hermannstraße wird den Angaben zufolge an beiden Tagen nicht möglich sein. Es sei eine Umleitung über den Gelben Brink ausgeschildert, hieß es.