Zuletzt war die Waldbrandgefahr in vielen Regionen in Sachsen-Anhalt sehr hoch. Nach Regenfällen hat sich die Lage etwas entspannt.

Magdeburg - In vielen Regionen in Sachsen-Anhalt ist die Waldbrandgefahr nach Regenfällen gesunken. So gilt nach Angaben des Landeszentrums Wald inzwischen in den meisten Landkreisen die zweitniedrigste oder niedrigste Waldbrandgefahrenstufe. Lediglich im Salzlandkreis, in Magdeburg und in Teilen von Anhalt-Bitterfeld gibt es mit Waldbrandgefahrenstufe drei eine mittlere Gefahr.

Die beiden höchsten Gefahrenstufen vier und fünf, die zuletzt in mehreren Regionen erreicht worden waren, sind aktuell für keinen Landkreis ausgerufen.