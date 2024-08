Bilder von einem lodernden Waldbrand erreichen Deutschland derzeit aus Athen. Auch in Brandenburg steigt das Risiko mancherorts bis auf die höchste Waldbrandgefahrenstufe.

Waldbrandgefahr in Brandenburg steigt

Die Waldbrandgefahr steigt in Brandenburg wieder. (Archivbild)

Potsdam - Das Waldbrandrisiko in Brandenburg steigt. In neun von 14 Landkreisen gilt heute die Gefahrenstufe 3 - das bedeutet eine mittlere Gefahr, wie das Landesumweltministerium angab. Bei einem geringen Risiko bleibt es in den Landkreisen Prignitz, Ostprignitz-Ruppin, Oberhavel, Märkisch-Oderland und Oder-Spree.

Nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes, der Daten an seinen Wetterstationen auswertet, steigt die Gefahr in Brandenburg am Dienstag weiter. Es bleibt sonnig und trocken, die Temperaturen klettern auf bis zu 33 Grad. Für Wusterwitz im Landkreis Potsdam-Mittelmark und Baruth im Kreis Teltow-Fläming weist der Index des DWD mit der höchsten Stufe 5 eine sehr hohe Gefahr aus.

Sonst gilt am Dienstag vielerorts die Stufe 4, etwa in Kyritz oder auch Cottbus. Bislang erlebte Brandenburg eine ruhige Waldbrandsaison. In Vorjahren waren jedoch viele hundert Hektar betroffen. Laut Forschern erhöht der Klimawandel die Häufigkeit und Intensität von Waldbränden.