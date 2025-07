Lange Zeit hat es nicht ergiebig geregnet. In mehreren Teilen Sachsen-Anhalts ist die Gefahr vor Bränden in Wäldern sehr hoch.

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt steigt die Gefahr vor Wald- und Flächenbränden auf Wiesen oder Feldern. Landesweit gilt wegen der anhaltenden Trockenheit die höchste oder zweithöchste Gefahrenstufe, wie aus einer Übersicht des Landeszentrums Wald hervorgeht.

Während aktuell im Norden und in der Mitte Sachsen-Anhalts die Waldbrandgefahrenstufe vier von fünf ausgerufen ist, gilt unter anderem im Fläming, in der Dübener Heide, in der Börde und im Harz die höchste Gefahrenstufe. Der Deutsche Wetterdienst erwartet am Donnerstag regional schauerartigen Regen und Gewitter, was zumindest kurzzeitig lokal für Entspannung sorgen könnte.