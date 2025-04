Wernigerode - Die Harzer Schmalspurbahnen passen ihren Fahrplan an die anhaltende Trockenheit und die erhöhte Waldbrandgefahr an. Ab Donnerstag (1. Mai) fahren die Dampfloks nicht mehr bis zum Brocken, sondern nur bis Drei Annen Hohne, teilte ein Unternehmenssprecher in Wernigerode mit. „Der Waldbrandschutz-Fahrplan gilt ab Warnstufe 4 und sorgt dafür, dass Sie auch in sensiblen Phasen sicher und zuverlässig und mit Rücksicht auf die Natur unterwegs sind“, hieß es. Statt der Dampfloks ziehen Dieselloks die Wagen auf den höchsten Harzgipfel.