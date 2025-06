Goslar - Der Waldbrand im Harz bei Goslar ist unter Kontrolle. „Wir hatten heute Mittag eine Lagebesprechung. Seitdem kümmern wir uns nun um Nachlöscharbeiten“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Der Einsatz werde noch voraussichtlich bis zum Wochenende dauern.

„Auch der Hubschrauber ist weiterhin im Einsatz und wirft nun gezielt auf Anforderung Wasser ab“, sagte der Sprecher. Stück für Stück würden jetzt die Feuerwehrleute die schwarze, verbrannte Waldfläche in der Nähe der Granetalsperre weiter ablöschen. Die Talsperre sei durch den Brand zu keinem Zeitpunkt betroffen gewesen. Auch Verletzte sind bisher nicht bekannt.

Bereits am Morgen hatten die Feuerwehr und Stadt Goslar mitgeteilt, dass der Brand sich nicht weiter ausdehne. Unter anderem immer wieder auffrischender Wind hatte zu Beginn des Brandes für Schwierigkeiten bei den Löscharbeiten gesorgt. Inzwischen spielt das Wetter den Einsatzkräften in die Karten. Unter anderem profitieren sie von einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 50 Prozent, die in den kommenden Stunden weiter steigen soll, wie die Stadt Goslar mitteilte.

Brand am Sonntagabend ausgebrochen

Seit Sonntagabend kämpfte die Feuerwehr gegen den Waldbrand am sogenannten Steinberg. Die zeitweise mehr als 300 Einsatzkräfte werden nach Angaben der Feuerwehr von einer nahe gelegenen Berghütte versorgt. In der Nacht waren weniger Kräfte im Einsatz. Am Montag war unter anderem auch das Löschflugzeug „Hexe 1“ des Landkreises Harz im Einsatz. Auch spezielle Baumfällmaschinen - sogenannte Harvester - und spezielle Waldbrandeinheiten wurden hinzugezogen.

Die Behörden rufen weiterhin dazu auf, das betroffene Waldgebiet rund um den Steinberg großräumig zu meiden. Die Feuerwehr informiert die Bevölkerung über ihre offiziellen Kanäle. Auch die Stadt und Polizei Goslar teilen Informationen.

Zuletzt weniger Waldbrände in Niedersachsen

Zuletzt hatte es in Niedersachsen weniger Waldbrände gegeben. Wie aus Zahlen des Bundeslandwirtschaftsministeriums hervorgeht, ist die Zahl der Waldbrände 2024 zurückgegangen. So wurden im vergangenen Jahr 87 Brände gezählt, die auf einer Fläche von 7,91 Hektar loderten. Ein Jahr zuvor waren es noch 224 Brände und 19,2 Hektar. Die Behörden sprachen dabei von einem gewöhnlichen Niveau.