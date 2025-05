Ein Feuer wird in schwer zugänglichem Gelände im Oberharz bemerkt. Die Löscharbeiten dauern fast fünf Stunden - auch aus der Luft. Der Wind spielt eine große Rolle.

Am Kleinen Winterberg nahe Schierke wird ein Waldbrand auch aus der Luft bekämpft. (Archivbild)

Schierke - Gut fünf Stunden nach Bekanntwerden eines Waldbrandes im Wernigeröder Ortsteil Schierke im Oberharz ist das Feuer gelöscht. Insgesamt brannte eine rund 1,2 Hektar große Fläche in „schwerem Gelände“ am Kleinen Winterberg, einer Nebenkuppe des im benachbarten Niedersachsen gelegenen Wurmbergs, wie die Rettungsleitstelle des Landkreises Harz in Halberstadt und die Stadt Wernigerode mitteilten.

Nach Angaben der Rettungskräfte handelte es sich um einen Stoppelbrand, der sich durch den Wind ausgebreitet hatte. Aktuell würden Glutnester gesucht, danach gebe es eine Brandwache durch den Landesforstbetrieb, hieß es.

Löschflugzeug im Einsatz

Das Feuer wurde den Angaben zufolge gegen 11.00 Uhr bemerkt. Zu diesem Zeitpunkt stand etwa ein halber Hektar Fläche in Flammen. Feuerwehren aus Sachsen-Anhalt und Niedersachsen und das Löschflugzeug des Landkreises Harz waren im Einsatz. Vom Wurmbergteich aus sei eine Wasserversorgung aufgebaut worden, hieß es von der Stadt. Den Angaben zufolge waren etwa 120 Rettungskräfte im Einsatz. Die Bundesstraße 27 zwischen Elend und Braunlage sollte umfahren werden.

Waldbrandgefahrenstufe drei im Harz

Aktuell herrscht im Nationalpark Harz die Waldbrandgefahrenstufe drei von fünf. Vom 1. bis 6. Mai hatten die Harzer Schmalspurbahnen wegen der Brandgefahr auf den Einsatz von Dampfloks bei Fahrten auf den 1.141 Meter hohen Brocken verzichtet. Statt der Dampfloks hatten Dieselloks die Wagen auf den höchsten Harzgipfel gezogen. Seit 7. Mai sind wieder Dampfloks im Einsatz, sagte eine Sprecherin.