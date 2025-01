Berlin - Rund drei Wochen vor der Bundestagswahl hat es die Polizei zunehmend mit zerstörten Wahlplakaten zu tun. In Berlin-Moabit nahmen Polizisten einen 38-Jährigen fest, der Wahlplakate von einem Lichtmast heruntergerissen und dabei beschädigt hatte, wie die Polizei mitteilte.

Ein Bundespolizist, der nicht im Dienst war, hatte ihn dabei beobachtet. Als er den Mann aufforderte, gemeinsam mit ihm zu Polizisten in der Nähe zu gehen, schlug dieser nach dem Beamten und bedrohte ihn. Der Polizist erlitt dabei Hautabschürfungen an einer Hand. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

Das ist laut Polizei auch der Fall bei einem beschädigten Plakat in Weißensee, das ein 38-Jähriger an der Berliner Allee heruntergerissen haben soll. Auch für Schmierereien an einem SPD-Parteibüro in Marzahn und einem CDU-Büro in Treptow-Köpenick gilt dies.

In den vergangenen Wochen wurden ähnliche Vorfälle gemeldet. Im Landeskriminalamt (LKA) der Polizei wurden bis Anfang der Woche 49 Straftaten im Zusammenhang mit dem Wahlkampf registriert - meistens Sachbeschädigungen wie Zerstörungen an Wahlplakaten.