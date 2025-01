Beim Versand der Wahlbenachrichtigungen in Magdeburg gab es eine Panne. Tausende Bürger erhalten nun nochmal Post von der Stadt.

Wahlpanne in Magdeburg: 12.000 Menschen bekommen neue Briefe

Magdeburg - Wegen einer Panne bekommen rund 12.000 Wahlberechtigte in Magdeburg erneut Post von der Stadtverwaltung. Durch einen Formatierungsfehler bei einem Dienstleister seien in vielen Wahlbenachrichtigungen Angaben zu Hausnummern fehlerhaft, teilte die Stadtverwaltung mit. Dies betreffe sowohl die Anschriften von Wahlberechtigten als auch von Wahllokalen. Am 23. Februar wird der Bundestag neu gewählt.

Der Dienstleister habe trotz der Panne eine ordnungsgemäße Zustellung zugesichert, so die Stadtverwaltung. Die Daten zum Wählerverzeichnis seien korrekt und Betroffene könnten zur Urne gehen oder Briefwahlunterlagen beantragen.

Bürger, die einen Brief mit fehlerhafter Angabe zur Hausnummer ihres Wahllokals erhalten haben, bekommen eine neue Wahlbenachrichtigung, wie es hieß. Das betreffe elf Wahlbezirke. Den Briefen würden Informationsschreiben beigelegt.