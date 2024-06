Die Stimmzettel für die Auszählung der Stimmen zur Bürgermeisterwahl vor zwei Wochen in Arnstadt auf einem Tisch im Wahllokal in der Stadthalle Arnstadt.

Erfurt - Die Stimmabgabe für die Europawahl und die kommunalen Stichwahlen ist in Thüringen beendet. Die Wahllokale schlossen um 18.00 Uhr. Seit dem Morgen waren mehr als 1,7 Millionen Menschen im Freistaat dazu aufgerufen, über die künftige Zusammensetzung des EU-Parlaments abzustimmen.

Rund 1,3 Millionen Wahlberechtigte konnten zudem mit ihrem Kreuz in den kommunalen Stichwahlen über den künftigen Landrat oder Oberbürgermeister entscheiden. In 15 Landkreisen und kreisfreien Städten standen dazu Entscheidungen an.

Bis 16.00 Uhr lag die Wahlbeteiligung für die Europawahl, deren Stimmen zuerst ausgezählt werden, bei rund 45,3 Prozent. Damit zeichnete sich eine niedrige Beteiligung als 2019 ab. Bei den damaligen Europa- und Kommunalwahlen betrug die Wahlbeteiligung zu diesem Zeitpunkt rund 48,5 Prozent. Die Briefwähler sind in diesem Ergebnis noch nicht enthalten.