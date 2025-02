Cottbus - Die Karnevalisten in der Lausitz stecken mitten in den Vorbereitungen für den Straßenumzug in Cottbus. Dabei müssen die Veranstalter nach Anschlägen in Deutschland ihre Sicherheitskonzepte anpassen. Auch die Bundestagswahl eine Woche vor dem Rosenmontag kann Auswirkungen auf die närrische Zeit haben.

Wie reagieren Büttenredner und Wagen-Bauer auf die Wahl?

Wie werden die Gestalter der Motivwagen und Büttenredner politisch Stellung beziehen kurz nach der Wahl am 23. Februar? „Die werden viel zu tun haben im Vorfeld, um Büttenreden umzuschreiben und anzupassen“, sagte der Vizepräsident des Karneval-Verbands Lausitz, Jens Kalliske.

Welcher Politiker am meisten aufs Korn genommen wird - unklar. Gut möglich, dass Karnevalsvereine mit Umzugswagen kurzfristig auf den Ausgang des Urnengangs reagieren wollen, meinte Kalliske. „Vielleicht gibt es jemanden, der noch was hinkriegt innerhalb einer Woche.“

Sicherheitsauflagen erhöht

Nach dem Attentat auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt sind laut Karnevalsverband die Sicherheitsauflagen für den großen Umzug am 2. März in Cottbus verschärft. Kurz vor Heiligabend war ein Mann mit einem Auto über den Weihnachtsmarkt in Magdeburg gerast. Sechs Menschen starben, darunter ein neunjähriger Junge. Fast 300 Menschen wurden verletzt.

Kalliske sagte, es werde mehr Augenmerk darauf gelegt, dass kein Auto auf die Umzugsstrecke gelangen könne. Auch mehr Sicherheitspersonal sei im Einsatz. Die Sicherheitsvorkehrungen zu organisieren, sei jedes Mal eine Herausforderung, sagte Kalliske, der den Umzug seit 14 Jahren vorbereitet. „Aber der Wunsch nach Karneval bei der Bevölkerung ist ungebrochen.“

Banger Blick auf die Wetterprognosen

Zehntausende Besucher strömen jährlich zum Cottbuser Karnevalsumzug. Er gilt als der größte Umzug in Ostdeutschland. Wichtig ist für die Organisatoren vor allem, dass das Wetter mitspielt. „Es darf nicht regnen. Das versaut die ganze Stimmung“, sagte Kalliske. Im vergangenen Jahr säumten die Zuschauer mit Regenschirmen die Straßen in der Innenstadt.

Das Rbb-Fernsehen überträgt den „Zug der fröhlichen Leute“ (14.00 Uhr) am 2. März live.