Wagner-Brüder bestreiten NBA-Spiel in Heimatstadt

NBA in Deutschland

Franz Wagner (l) bestreitet mit den Orlando Magic ein NBA-Spiel in seiner Heimatstadt Berlin.

Berlin - Die Basketball-Weltmeister Franz und Moritz Wagner absolvieren mit den Orlando Magic Anfang des neuen Jahres das erste offizielle NBA-Spiel in Deutschland. Die Magic treffen in der Berliner Uber Arena am 15. Januar 2026 auf die Memphis Grizzlies. Für die Brüder ein besonderer Ort: Beide kommen aus der Hauptstadt und spielten früher für Alba Berlin.

Drei Tage später treffen beide Teams in London erneut aufeinander. Im Jahr 2028 ist ein weiteres NBA-Spiel der regulären Saison in Berlin geplant. Informationen zum Ticketverkauf will die nordamerikanische Profiliga zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Die beste Basketball-Liga der Welt treibt damit ihre Internationalisierung voran. Derzeit laufen zwischen den Verantwortlichen der NBA und Vertretern des Weltverbandes Fiba auch Gespräche über eine mögliche europäische NBA-Liga. Die Pläne befinden sich allerdings noch im Anfangsstadium.

Große Ehre für Franz und Moritz Wagner

„Dass die Orlando Magic und die NBA ein reguläres Saisonspiel in unserer Heimatstadt Berlin austragen, bedeutet uns alles. Wir sind hier aufgewachsen und haben von solchen Momenten geträumt“, sagten Franz und Moritz Wagner unisono.

Außer den beiden Brüdern spielt in Tristan da Silva ein weiterer deutscher Nationalspieler für Orlando. Bislang fanden lediglich Freundschaftsspiele mit NBA-Teams in Deutschland statt.

„Wir sind stolz, dass die NBA weiteren internationalen Spitzensport nach Berlin bringt“, sagte Berlins Sportsenatorin Iris Spranger (SPD) einer Mitteilung zufolge. „Mit Alba Berlin als deutschem Top-Team, einer reichen Basketballkultur in den Kiezen und modernen Sportstätten ist unsere Stadt der perfekte Austragungsort für ein Event dieser Größenordnung.“