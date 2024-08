Adorf - Ein 22 Jahre alter Autofahrer und sein Beifahrer sind in Adorf (Sächsischer Vogtlandkreis) mit ihrem Wagen gegen eine Laterne sowie ein Straßenschild geprallt und dabei verletzt worden. Der Fahrer war laut Polizei am Sonntagmorgen auf der B92 in Richtung Bad Elster unterwegs gewesen und versuchte in einer Kurve, einen verrutschten Bierkasten auf der Rückbank zu sichern. Dabei kam er von der Fahrbahn ab.

Der 18 Jahre alte Beifahrer entfernte sich zunächst von der Unfallstelle und wurde später schwer verletzt von Angehörigen ins Krankenhaus gebracht. Der 22-Jährige wurde nur leicht verletzt. Die Polizei stellte bei ihm bei einem Alkoholtest 1,24 Promille fest.