Ein Auto fährt in Unterfranken in eine Gruppe feiernder Menschen bei einem Kirchweihfest. War es ein Unfall oder eine absichtliche Tat?

Wagen fährt in Gruppe feiernder Menschen - Leichtverletzte

Großwallstadt - Ein Autofahrer ist auf einem Kirchweihfest in Unterfranken in eine Gruppe feiernder Menschen gefahren. Es gab mehrere Leichtverletzte, wie die Polizei mitteilte. Es sei noch unklar, ob es ein Unfall war oder ob der 58-jährige Fahrer vorsätzlich auf die Personengruppe in Großwallstadt zufuhr, hieß es.

Weil der Mann reanimiert werden musste, sei man anfänglich von einem gesundheitlichen Problem als Unfallursache ausgegangen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen vor Ort werde jedoch davon ausgegangen, dass es möglich ist, dass der Fahrer bewusst in die Gruppe fuhr. „Zur Klärung des Tathergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen“, teilte die Polizei mit.

Der 58-Jährige war am späten Nachmittag auf der Hauptstraße der Stadt von der Fahrbahn abgekommen. Zur Versorgung der Leichtverletzten, unter denen sich auch ein zehnjähriges Kind befindet, war neben der Feuerwehr auch der Rettungsdienst sowie ein Kriseninterventionsteam vor Ort. Die Polizei sucht Zeugen.