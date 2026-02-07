Kriminalität Waffenfund bei Verkehrskontrolle in Leipzig
War es Zufall oder ein gezielter Zugriff? Noch gibt es Fragezeichen nach einem Waffenfund bei einer Verkehrskontrolle in Leipzig.
07.02.2026, 20:39
Leipzig - Die Polizei hat bei einer Verkehrskontrolle in Leipzig bei einem Taxi-Fahrgast mehrere Pistolen gefunden. Daraufhin kam es zu einer Wohnungsdurchsuchung bei dem 23-Jährigen, teilte die Polizeidirektion Leipzig mit. Ein Ergebnis stand am Samstagabend noch aus.
Die Beamten hatten das Taxi am Nachmittag anhalten lassen, worauf der 23-Jährige zu flüchten versuchte. Die Polizisten konnten das aber unterbinden und wurden dann in der mitgeführten Tasche des Mannes fündig.