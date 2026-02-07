War es Zufall oder ein gezielter Zugriff? Noch gibt es Fragezeichen nach einem Waffenfund bei einer Verkehrskontrolle in Leipzig.

Die Polizei in Leipzig hat bei einer Verkehrskontrolle bei einem 23 Jahren alten Mann mehrere Waffen sichergestellt. (Symbolbild)

Leipzig - Die Polizei hat bei einer Verkehrskontrolle in Leipzig bei einem Taxi-Fahrgast mehrere Pistolen gefunden. Daraufhin kam es zu einer Wohnungsdurchsuchung bei dem 23-Jährigen, teilte die Polizeidirektion Leipzig mit. Ein Ergebnis stand am Samstagabend noch aus.

Die Beamten hatten das Taxi am Nachmittag anhalten lassen, worauf der 23-Jährige zu flüchten versuchte. Die Polizisten konnten das aber unterbinden und wurden dann in der mitgeführten Tasche des Mannes fündig.