Sein Hit „Wackelkontakt“ wurde beim Après-Ski rauf und runter gespielt und ist auch der Favorit für den Wiesn-Hit. Doch dem Oimara ist das gar nicht so wichtig - er hat einen anderen Wiesn-Traum.

München - Für den Liedermacher Oimara alias Beni Hafner ist es gar nicht so wichtig, ob sein „Wackelkontakt“-Song der offizielle Wiesn-Hit in diesem Jahr wird. „Der Song wird sicher gespielt, ob es jetzt der Wiesn-Hit ist, ist auch schon wurscht. Hauptsache, ich höre es einmal im Zelt, dann hat sich mein Traum schon erfüllt“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur beim Anstich im Schottenhamel-Festzelt. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht: Er selbst wird viermal auf dem Oktoberfest sein.

Den Musikwettbewerb „A Liad für d’Wiesn“, den die Stadt München in diesem Jahr ausgerufen hat, findet er „die beste Aktion, die es gibt“. Denn bayerische Musik werde zu wenig unterstützt und so bekämen die Musiker aus der Szene eine große Plattform.