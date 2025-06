Innsbruck/Hamburg - Der Schauspieler und Musiker Jimi Blue Ochsenknecht ist am Hamburger Flughafen festgenommen worden. Das bestätigten sein Management sowie die Staatsanwaltschaft Innsbruck. Zunächst hatten „Bild“ und RTL berichtet.Nach Angaben der österreichischen Staatsanwaltschaft geht es um die Rechnung eines Tiroler Hotels in Höhe von rund 14.000 Euro, die im Dezember 2021 nicht bezahlt worden sei.Die Rechnung wurde mittlerweile beglichen, wie ein Sprecher von Ochsenknechts Management sagte. Am späteren Mittwochnachmittag befand sich der 33-Jährige demnach noch am Flughafen. Ochsenknecht sprach auf Instagram von einem „Missverständnis“. „Das sind wir grad am klären.“

Sein Management stellte die Sachlage folgendermaßen dar: Wenn die Staatsanwaltschaft Innsbruck die bezahlte Rechnung bestätige, komme Ochsenknecht wieder frei.

Staatsanwaltschaft sieht Fluchtgefahr

Doch aus Sicht der Staatsanwaltschaft ist die Angelegenheit mit der nachträglichen Bezahlung noch nicht erledigt, wie eine Sprecherin der Behörde der Deutschen Presse-Agentur sagte. Es bestehe weiterhin der Verdacht des Betrugs gegen Ochsenknecht.



Grund für den Haftbefehl sei „Flucht- und Tatbegehungsgefahr“, sagte die Sprecherin. Denn Ochsenknecht habe der Staatsanwaltschaft eine italienische Adresse angegeben, an der er weder gemeldet noch auffindbar gewesen sei. Über eine mögliche Auslieferung nach Österreich müsse nun die deutsche Justiz entscheiden.

Zivilrechtliches Verfahren gegen Ochsenknecht bereits abgeschlossen

Zuvor war ein zivilrechtliches Verfahren gegen Ochsenknecht wegen der nicht bezahlten Hotelrechnung durchgeführt worden, wie das Landgericht Innsbruck bereits Ende 2024 bestätigt hatte. Nachdem Ochsenknecht weder zum Prozess erschienen war noch sich zu der Sache geäußert hatte, wurde zugunsten des Hotels entschieden, wie es hieß.

Der einstige Kinderstar („Die Wilden Kerle“) war zuletzt hauptsächlich in Reality-Formaten im Fernsehen zu sehen - unter anderem in der Familienshow „Diese Ochsenknechts“.