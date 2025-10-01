In den frühen Morgenstunden eines Märztages soll ein Mann eine Frau in Potsdam vergewaltigt haben - und das mitten in der Innenstadt. Was war passiert?

Potsdam - Mitten im Herzen Potsdams soll er eine Frau vergewaltigt haben: Am ersten Verhandlungstag vor dem Landgericht in Potsdam räumte der Angeklagte die Tat ein. Zwar sagte er, dass er keine konkrete Erinnerung an das Geschehen habe. Mit Blick auf die Beweislage räumte er jedoch den Tatvorwurf ein, wie eine Sprecherin des Gerichtes sagte.

Der Mann soll im März dieses Jahres das spätere Opfer auf der Langen Brücke in Richtung Hauptbahnhof erst verfolgt und sie dann am Ende der Brücke gepackt und die Treppe heruntergezogen haben. Dort soll der Mann die 48-jährige Frau vergewaltigt haben. Der Angeklagte war beruflich wegen des Frühlingsfestes am Lustgarten in Potsdam.