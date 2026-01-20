Mit wenigen Klicks können sich Autobesitzer in Gera den Weg zur Zulassungsstelle sparen. Doch wer sein Fahrzeug online an- oder abmeldet, sollte achtsam sein.

Gera - Die Stadt Gera warnt vor Betrugsversuchen bei der An- und Abmeldung von Autos übers Internet. Bürger sollten ausschließlich das offizielle i-Kfz-Portal der Stadt nutzen, hieß es in einer Mitteilung der Stadt. Hintergrund ist, dass es in den vergangenen Monaten vermehrt zu Fällen gekommen sei, bei denen Bürger durch Ergebnisse bei Internet-Suchmaschinen auf die Webseiten von Drittanbieter geführt worden seien.

Auf diesen Seiten werde zwar mit dem Stadtwappen Gera geworben, hieß es, es handle sich aber nicht um offizielle Angebote der Stadt. Zudem würden bei der Abwicklung auf diesen Seiten zusätzliche Gebühren erhoben. Nutzer sollten entsprechend nur den offiziellen Link auf der Stadt-Homepage verwenden, um Betrug zu vermeiden.

Immer mehr Verwaltungen und Behörden bieten an, Dienstleistungen oder etwa Dokumentebeantragungen online zu erledigen. Zuletzt wies etwa die Verbraucherzentrale Niedersachsen darauf hin, dass es private Anbieter gibt, die sich solche Dienstleistungen bezahlen lassen – obwohl für diese nicht unbedingt eine Gebühr anfallen würde, wenn die Nutzer über die offiziellen Portale die Anträge selbst stellen würden.