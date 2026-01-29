Hannover - Wer mit dem Auto unterwegs ist, sollte in Teilen Niedersachsens mit Schnee und Glätte rechnen. Vor allem im Süden und Südwesten Niedersachsens führe leichter Schneefall zu erhöhter Glättegefahr, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Vom späten Nachmittag an sollten aus südlicher Richtung neue leichte Schneefälle heraufziehen, die sich in der Nacht zum Freitag bis zur Nordsee und Elbe ausbreiten. Meist werde nur wenig Schnee fallen, es drohe aber Glättegefahr. Auch Altschnee und das nächtliche Gefrieren von Tauwasser sorgten für glatte Straßen.

Im Laufe des Tages erwartet der Deutsche Wetterdienst in der Süd- und Osthälfte des Landes leichten Dauerfrost bis minus ein Grad, sonst null bis ein Grad, auf den Inseln auch zwei Grad. In der Nacht zum Freitag kann es örtlich nebelig werden. Für Freitag sagten die Experten verbreitet leichten Schneefall und Temperaturen zwischen null und minus zwei Grad in der Osthälfte, im Südwesten bis zwei Grad voraus. Auch in den kommenden Tagen soll es bei Temperaturen um den Gefrierpunkt kalt bleiben.