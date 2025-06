Mit brachialer Gewalt hat ein Mann in Rudolstadt auf das Klopfen eines 81-Jährigen an seiner Autoscheibe reagiert. Er stieg wortlos aus und versetzte dem Senior auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes einen Faustschlag ins Gesicht, wie die Polizei berichtete. Der 81-Jährige ging zu Boden. Er wollte die Insassen des Fahrzeugs nach eigenen Angaben nur auf einen Vorfahrtsfehler hinweisen, der sich in der Nähe des Parkplatzes an einer Kreuzung ereignet haben soll.

Der Täter sei nach dem Faustschlag wieder in das Auto gestiegen, das von einer Frau vom Parkplatz gefahren wurde. Beamte der Landespolizeiinspektion Saalfeld konnten den mutmaßlichen Schläger ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen für den tätlichen Angriff und das Geschehen auf dem Parkplatz.