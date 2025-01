Twistringen - Bei einem Autounfall im Landkreis Diepholz ist ein 26 Jahre alter Mann lebensgefährlich verletzt worden. Ein 24-Jähriger erlitt schwere Verletzungen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Der 26-Jährige habe am Montagabend an einer Kreuzung in Twistringen mutmaßlich die Vorfahrtsregeln missachtet und sei mit seinem Wagen in das Auto des 24-Jährigen hineingesteuert. Rettungskräfte brachten die Verletzten in ein Krankenhaus.