Seit Monaten wird über den Thüringer Landeshaushalt für 2026/27 verhandelt. Nun ist der Weg frei, dass er vom Parlament beschlossen werden kann.

Erfurt - Thüringens Landeshaushalt für die kommenden beiden Jahren hat die vorletzte Hürde genommen. Der Haushaltsausschuss des Landtags stimmte dem Zahlenwerk mehrheitlich mit einer Vielzahl von Korrekturen zu, wie der Ausschussvorsitzende Maik Kowalleck (CDU) auf Anfrage in Erfurt mitteilte. Damit sei der Weg für eine Landtagssondersitzung in der kommenden Woche frei, in der der Doppelhaushalt abschließend beraten und beschlossen werden soll.

Nach Angaben von Kowalleck gab es rund 330 Änderungsanträge zum Regierungsentwurf, die nun entschieden seien. Die Landesausgaben im kommenden Jahr steigen dadurch von geplanten 14,67 Milliarden Euro auf 14,80 Milliarden Euro. 2027 wachsen die Ausgaben von 14,98 Milliarden Euro auf 15,14 Milliarden Euro. Die jährliche Neuverschuldung zur Finanzierung der Ausgaben liege weiterhin im dreistelligen Millionenbereich.