Berlin (dpa) – - Fußball-Bundesligist Union Berlin wird vor dem letzten Spiel der Saison vier Spieler verabschieden. Neben Nico Gießelmann, Levin Öztunali, Timo Baumgartl wird auch Tim Maciejewski die Eisernen verlassen, wie der Verein am Freitag mitteilte. Union empfängt am letzten Spieltag Werder Bremen am Samstag und kann sich mit einem Sieg für die Champions League qualifizieren.

Öztunali stieß vor zwei Jahren aus Mainz nach Köpenick und kommt auf 26 Einsätze in Bundesliga, DFB-Pokal und UEFA Europa Conference League. In dieser Spielzeit verzeichnete der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler lediglich zwei Einsätze in der Liga. Ein Jahr zuvor war Gießelmann von Fortuna Düsseldorf zu Union gewechselt. Der Außenspieler kam in dieser Spielzeit auf 25 Einsätze in der Liga, drei im Pokal sowie sieben Spiele in der Europa League.

Baumgartl war vor zwei Jahren von der PSV Eindhoven ausgeliehen worden und avancierte schnell zum Stammspieler, bis er in der Rückrunde der vergangenen Saison durch eine Hodenkrebserkrankung gestoppt wurde. Er musste ein halbes Jahr aussetzen, ehe er im September 2022 sein Comeback feiern konnte.

Maciejewski kommt auf insgesamt ein Bundesligaspiel und war in der vergangenen Spielzeit bereits an Austria Klagenfurt ausgeliehen. Im vergangenen Sommer kehrte der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler zu Union zurück, konnte sich aber nicht durchsetzen.