Dortmunds Trainer Niko Kovac muss in der Champions League gegen Inter Mailand auf drei etablierte Kräfte verzichten. Ein Abschied wirkt nach.

Dortmund - Borussia Dortmund muss in der Champions League gegen Inter Mailand erneut auf Abwehrspieler Niklas Süle und Mittelfeldmann Marcel Sabitzer verzichten. Beide nahmen am Tag vor der Partie (Mittwoch 21.00 Uhr/DAZN) nicht am Abschlusstraining des Teams von Trainer Niko Kovac teil.

„Niki hat's im Rücken“, sagte Kovac über den 30-Jährigen. Sabitzer laboriert an Wadenbeschwerden. Linksverteidiger Daniel Svensson fehlt nach seinem Platzverweis beim 0:2 bei Tottenham Hotspur im vergangenen Champions-League-Spiel gesperrt.

Kovac über Anselmino: „Ein toller Bursche“

In Aarón Anselmino hat ein weiterer Abwehrspieler den BVB kurzfristig verlassen. Der FC Chelsea aktivierte eine entsprechende Klausel bei seinem Leihprofi und holte den 20-Jährigen zurück nach England. Kovac berichtete von einem emotionalen Abschied. „Das war schon für uns sehr traurig, dieser Anlass, dieser Moment“, sagte er. „Ein toller Bursche. Menschlich 1a mit Sternchen. Als Spieler super gut.“

Am letzten Spieltag der Ligaphase der Königsklasse wollen die Dortmunder die Playoffs um den Einzug ins Achtelfinale endgültig klarmachen. Ein Remis würde dazu definitiv reichen. Es geht auch darum, sich für die Entscheidungsspiele in eine gute Ausgangsposition zu bringen. Hält der BVB mindestens Platz 16, würden die Westfalen das Rückspiel zu Hause bestreiten.