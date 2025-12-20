Vor dem Spiel des HSV gegen Eintracht Frankfurt nimmt die Polizei in der Nacht Dutzende wohl gewaltbereite Fans in Gewahrsam. Das Spiel werden sie verpassen.

Hamburg - In der Nacht vor dem Bundesligaspiel des Hamburger SV gegen Eintracht Frankfurt hat die Polizei in Hamburg 55 Fußballfans in Gewahrsam genommen. Ein Sicherheitsdienst habe gegen 1.30 Uhr mehrere Fahrzeuge unter anderem mit Frankfurter Kennzeichen in Stadionnähe gesehen und die Polizei informiert, sagte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei. Dabei haben die Einsatzkräfte den Angaben zufolge womöglich eine größere Schlägerei verhindert.

Einige der in Gewahrsam Genommenen hatten demnach Masken und Gegenstände zur Schutzbewaffnung wie etwa gepolsterte Handschuhe und Zahnschutze dabei. Die 39 Frankfurter und 16 HSV-Anhänger wurden auf mehrere Gefangenensammelstellen verteilt. „Die werden wieder rausgelassen, wenn das Spiel vorbei ist“, sagte der Polizeisprecher weiter. Es wird wegen schweren Landfriedensbruchs ermittelt. Zuvor hatten Medien berichtet.