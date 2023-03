Hannover - Vor dem Hannover-Marathon am Sonntag haben Polizei und Abschleppwagen ihren eigenen Marathon absolviert: 314 Autos wurden bei der Streckensicherung abgeschleppt. Dies sei etwas mehr als im vergangenen Jahr mit 312 abgeschleppten Fahrzeugen, teilte die Stadt Hannover mit. Es seien aber deutlich mehr Autos als vor der Corona-Unterbrechung mit 215 Fahrzeugen im Jahr 2018 und 208 Fahrzeugen im Jahr 2019. „Offenbar hat sich die Pause auf die Wahrnehmung und Akzeptanz der Halteverbote ausgewirkt“, hieß es.

In elf Fällen am Sonntag hingen die Autos schon am Haken, doch die Besitzer kamen gerade noch rechtzeitig und konnten das Abschleppen verhindern. Die Stadt bemühe sich, die Halterinnen und Halter zu kontaktieren, hieß es. Dies werde aber immer schwieriger, weil immer weniger Menschen mit ihrer Nummer im Telefonbuch verzeichnet seien.