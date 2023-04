Vor Final-Einzug: Spandau will Meistertitel zurück

Berlin (dpa/bb) – - Die Wasserfreunde Spandau 04 wollen den ewigen Rivalen Waspo Hannover in der Wasserball-Bundesliga entthronen. „Natürlich wollen wir angesichts der jüngeren Geschichte unbedingt den Meistertitel zurückholen, aber davor müssen wir erstmal unsere Pflicht gegen die White Sharks erledigen“, Spandau-Präsident Hagen Stamm vor dem zweiten Halbfinalspiel gegen die weißen Haie aus Hannover am Samstag in der Schwimmhalle Schöneberg (16.00 Uhr).

Nach dem 26:5-Erfolg im ersten Match in der niedersächsischen Landeshauptstadt fehlt den Berlinern nur noch ein Sieg, um die Meisterschafts-Endspiele nach dem Modus Best of 5 zu erreichen. Gegner dort ist Titelverteidiger Waspo Hannover, der sich bereits mit zwei klaren Siegen gegen den ASC Duisburg durchgesetzt hat.

Die Wasserfreunde waren seit Beginn ihrer sportlichen Dominanz 1979 in jedem Jahr bis auf 1993 im Finale vertreten. 2006 verlor man in diesem gegen SV Cannstatt, 2013 gegen ASC Duisburg, 2018 und 2020-2022 viermal gegen Waspo Hannover, das in der laufenden Saison bereits das Pokal-Endspiel gegen Spandau gewonnen hat.