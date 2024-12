Deidesheim - Eine von Komiker Otto Waalkes gestaltete E-Gitarre ist bei einer Online-Auktion den Organisatoren zufolge für 56.100 Euro versteigert worden. Über den Erlös sei er überglücklich, sagte der pfälzische Künstler und Gitarrenbauer Jens Ritter einer Mitteilung zufolge. Der Schätzwert von 10.000 Euro sei um fast das Sechsfache übertroffen worden. „Das ist sensationell“, meinte Ritter, der schon US-Stars wie Lady Gaga und Prince beliefert hat. Der 51-Jährige hatte 2021 ein erstes „Otticaster“-Exemplar gebaut, das im Museum in Emden hängt. Ein Duplikat der E-Gitarre in Form eines „Ottifanten“ wurde nun für das Hilfsprojekt „Ein Herz für Kinder“ versteigert - und am Sonntagabend den Organisatoren zufolge von einem Bieter aus Berlin gekauft.