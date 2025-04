Zwei Menschen schlafen in ihrer Wohnung, als sie von einem Knall aufwachen. Sie bemerken, dass Einbrecher eingedrungen sind.

Gartz - Unbekannte sind in eine Wohnung in Gartz (Landkreis Uckermark) eingebrochen - während die Bewohner schliefen. Die Täter hebelten die Wohnungstür am frühen Freitagmorgen auf und stahlen einen fünfstelligen Geldbetrag aus einer Geldkassette im Wohnzimmer, wie die Polizei mitteilte.

Beim Verlassen der Wohnung verursachten die Täter laut Polizei einen lauten Knall, wovon die beiden Bewohner aufwachten und den Einbruch bemerkten. Die Unbekannten flüchteten daraufhin aus einem Fenster, wie es hieß. Polizisten konnten die Täter trotz schneller Fahndung nicht mehr feststellen.