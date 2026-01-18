Die Oldtimermesse „Oldtema“ zieht nicht nur Fans hochpolierter alter Autos an. Es kommt auch eine junge Generation in die Erfurter Messehallen.

Erfurt - Die Oldtimermesse „Oldtema“ hat nach Veranstalterangaben rund 15.000 Menschen in die Erfurter Messehallen gezogen. Das sei in etwa so viel wie in den Vorjahren, sagte Veranstalter Thomas Szymkowiak. „Vom Rost bis zum Glanz“ sei auf der Messe alles vertreten. Einige Ausstellungsautos seien Millionen wert, auf der Außenfläche böten aber auch Teilehändler alte Ersatzteile für Schrauber an.

Das spiegele sich auch an den Besuchern der rund 25.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche wider, sagte er. „Hier kommen die Schicken rein, aber auch die in Arbeitsklamotten und mit schmutzigen Händen.“

Insgesamt wurden den Angaben zufolge über 100 historische Automobile und Motorräder ausgestellt. Dazu kamen über 300 Verkaufsstände. Drei Sonderschauen beschäftigten sich unter anderem mit historischen Traktoren, alten Rennmotorrädern oder US-Autos.

Szene wird weiblicher

Die klassische Oldtimerszene sei noch sehr männlich geprägt - Szymkowiak schätzt ein Verhältnis von 90 Prozent Männern zu 10 Prozent Frauen. Im Bereich der Youngtimer, also etwa Autos aus den 80ern oder 90ern, liege der Frauenanteil aber schon bei rund 40 Prozent. Auch die Schrauberszene für alte Simson-Mopeds sei in den Erfurter Messehallen präsent.