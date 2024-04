Nach einer nächtlichen Vollsperrung ist der Hamburger Elbtunnel wieder befahrbar. Jedoch zunächst erst in eine Richtung. Pendlerinnen und Pendlern wird empfohlen, den Tunnel weiträumig zu umfahren.

Hamburg - Seit Sonntagmorgen ist die Vollsperrung auf der A7 im Bereich des Hamburger Elbtunnels wieder aufgehoben. Autofahrerinnen und Autofahrer können wieder Richtung Süden fahren, nachdem die Straße seit Samstagabend zwischen Volkspark und Hamburg-Heimfeld gesperrt war, wie eine Sprecherin der Autobahn GmbH Nord sagte. Dennoch muss sich wegen Bauarbeiten noch bis Montagmorgen, 5.00 Uhr, auf Behinderungen eingestellt werden, denn zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Heimfeld und Bahrenfeld ist die Autobahn in Richtung Norden weiterhin gesperrt.

Autofahrerinnen und Autofahrer in Richtung Flensburg sollen der Autobahn GmbH zufolge Hamburg ab Maschen beziehungsweise Horster Dreieck großräumig über die A1, A21 und B205 umfahren. In Gegenrichtung gilt die Umleitungsempfehlung ab Neumünster. Für Fahrten aus dem Süden in die Hamburger Innenstadt muss auf die Elbbrücken ausgewichen werden.