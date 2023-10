Emstek - Nach dem schweren Lkw-Unfall auf der Autobahn 1 bei Emstek (Landkreis Cloppenburg) rollt der Verkehr wieder in Richtung Süden. Nach der Vollsperrung seien auch zwei Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Osnabrück wieder freigegeben worden, teilte die Polizei Delmenhorst am Freitagabend auf der Plattform X (ehemals Twitter) mit. Zuvor hatte sich der Verkehr auf der Autobahn vor der gesperrten Stelle auf mehreren Kilometern Länge gestaut. Die zwei Fahrstreifen in Richtung Bremen waren bereits am Donnerstagabend wieder für den Verkehr geöffnet worden.

Nach Angaben der Polizei war der Fahrer eines Lastwagens am Donnerstagmorgen von einem Auto zwischen dem Dreieck Ahlhorner Heide und der Anschlussstelle Cloppenburg geschnitten worden. Daraufhin habe er die Kontrolle über den Sattelzug verloren und sei gegen einen Brückenpfeiler gefahren. Das mit Waschmittel beladene Fahrzeug fing Feuer. Der 55 Jahre alte Fahrer wurde leicht verletzt.