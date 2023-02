Hamburg/Rostock - Der Volljurist Helge Heegewaldt wird neuer Präsident des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH). Der 46-Jährige folge am 1. März auf Karin Kammann-Klippstein, die Ende vergangenen Jahres in den Ruhestand getreten sei, teilte das BSH am Mittwoch einen entsprechenden Beschluss des Bundeskabinetts vom selben Tag mit. Heegewaldt leitete den Angaben zufolge bislang das Personalreferat im Bundesverkehrsministerium. Davor war er unter anderem im Bundesumweltministerium sowie in unterschiedlichen Funktionen in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion tätig. Nach seinem Jura-Studium in Berlin und Rom war er zunächst in der Bürgerberatung der Vertretung der Europäischen Kommission in Berlin tätig.

Das BSH ist die maritime Behörde und Forschungseinrichtung der Bundesrepublik Deutschland. An den Dienstsitzen in Hamburg und Rostock sowie auf fünf Schiffen arbeiten den Angaben zufolge rund 1000 Beschäftigte aus mehr als 100 Berufen. Zu den Aufgaben zählen unter anderem meereskundliche Untersuchungen, Wracksuche, Seevermessung, die Unterstützung des Aus- und Aufbaus der Offshore-Windenergie in der ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) der deutschen Nord- und Ostsee sowie die Überwachung der Seeschifffahrt. In der Forschung arbeite es zudem an der Weiterentwicklung und Verbesserung des Wissens zur nachhaltigen Nutzung und zum Schutz der Meere.