  3. Volleyball: Volleys-Pflichtsieg mit Olympia-Werbung im Stadtduell

Revanche oder Favoritensieg? HFC-Frauen fordern erneut den FCM
Die BR Volleys gewinnen das Lokalduell und übernehmen die Tabellenführung. Berlins Olympia-Bewerbung steht im Mittelpunkt.

Von dpa 25.02.2026, 19:53
Die BR Volleys sind in der Bundesliga auf Kurs. (Archivbild)
Berlin - Begleitet von einer Werbeaktion für die Berliner Olympia-Bewerbung haben die BR Volleys das Stadtduell gegen den VCO Berlin standesgemäß gewonnen. Der deutsche Volleyball-Meister setzte sich gegen das Perspektivteam im Sportforum Hohenschönhausen nach 1:18 Stunden mit 3:0 (25:19, 25:17, 25:20) durch und übernahm bei einem mehr ausgetragenen Spiel die Tabellenführung von der bislang punktgleichen SVG Lüneburg. 

Werbung für Olympia in Berlin

Die Partie wurde mit mehreren Aktionen als Werbe-Event für die Olympia-Ambitionen der Hauptstadt genutzt, inklusive Stopp der Kiez-Tour und einem anschließenden Bürgerdialog. 

Für die Volleys geht es nach einem wegen des Pokalendspiels zwischen dem VfB Friedrichshafen und Lüneburg freien Wochenende am 4. März im europäischen CEV-Pokal gegen LPR Piacenza weiter.