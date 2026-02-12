Die BR Volleys befanden sich in Las Palmas auf Playoff-Kurs. Durch die Niederlage auf Gran Canaria geraten die K.o.-Runden in Gefahr.

Las Palmas - Die BR Volleys müssen um den Einzug in die Playoffs der Champions League bangen. Am vorletzten Gruppenspieltag unterlag der deutsche Meister bei Guaguas Las Palmas mit 1:3 (25:22, 28:30, 21:25, 24:26) und verpasste es, mit einem zweiten gewonnenen Satz den nötigen Punkt zum Erreichen der K.o.-Runde zu erkämpfen.

Dabei hatten die Volleys im ersten Durchgang den spanischen Titelträger, der nur mit einem glatten Sieg ohne oder nur mit einem Satzverlust noch eine Chance auf die Playoffs hatte, gut unter Kontrolle. Auch im zweiten Satz führten die Volleys schnell mit drei Zählern.

Volleys verpassen frühe Vorentscheidung

Doch die Gastgeber gingen beim 18:17 erstmals im gesamten Spiel in Führung und bauten die auf 21:18 aus. Zwar konnten die Volleys zum Ausgleich kommen, verloren aber mit 28:30 und damit ganz knapp eine frühe Vorentscheidung.

Der lange Zeit ausgeglichen verlaufende dritte Satz wurde schnell zur Beute des Gastgebers, der auf 20:12 davonzog. Berlin kam zwar noch auf 20:22 heran, allerdings blieb die Aufholjagd erfolglos. Zum Krimi entwickelte sich der vierte Durchgang. Bis zum 24:24 konnte sich keine Mannschaft absetzen, ehe die Gastgeber den zweiten Matchball verwandelten.