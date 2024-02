Berlin - Der Volkspark Prenzlauer Berg ist nach dem Fund eines abgetrennten Oberschenkels wieder für Passanten geöffnet. Die Suche und Spurensicherung der Berliner Polizei in der Grünanlage dauere am Mittwoch aber an, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Noch rund 35 Einsatzkräfte seien vor Ort. Ein Tötungsdelikt könne derzeit nicht ausgeschlossen werden. Eine Mordkommission des Landeskriminalamtes sowie die Staatsanwaltschaft nahmen die Ermittlungen auf. Die Staatsanwaltschaft machte am Mittwochmittag zunächst keine Angaben zu bisherigen Erkenntnissen.

Am Dienstagvormittag hatten Fußgängerinnen ein Fleischstück in einem Gebüsch gefunden und die Polizei gerufen. Zuvor witterten ihre Hunde den Körperteil. Eine rechtsmedizinische Untersuchung ergab dann, dass es sich um einen Teil eines menschlichen Beines handeln soll. Daraufhin wurden der Volkspark sowie umliegende Straßen gesperrt, Polizisten suchten das Gebiet mit Hunden ab. 120 Polizistinnen und Polizisten waren im Einsatz.