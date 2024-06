Oelsnitz - Der Volksmusiker Eberhard Hertel ist tot. Er starb nach Angaben einer Sprecherin seiner Tochter Stefanie Hertel am Donnerstagmorgen im Alter von 85 Jahren. Eberhard Hertel stand viele Jahrzehnte auf der Bühne und war regelmäßig in Fernsehsendungen zu Gast. Dabei trat er auch im Duett mit Stefanie Hertel („Über jedes Bacherl geht a Brückerl“) auf, die er förderte. Er sang Lieder wie „Kleine Fische werden groß“ und „Heimat ist ein kleines Wort“. Hertel nahm mehrere Alben auf und lebte in Oelsnitz in Sachsen, wo er Ehrenbürger war. Als Zeichen der Trauer wurde die Fahne vor dem Rathaus auf halbmast gesetzt, wie Oberbürgermeister Mario Horn auf Anfrage bestätigte. Über den Tod des Musikers hatte zunächst die „Freie Presse“ berichtet.