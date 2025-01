Am letzten Tag des Biathlonweltcups in Oberhof hat Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt die Wichtigkeit von Wintersport für den Thüringer Tourismus betont.

Oberhof/Erfurt - Ministerpräsident Mario Voigt hat am letzten Tag des Biathlonweltcups in Oberhof die Bedeutung der internationalen Sportveranstaltung für Thüringen hervorgehoben. „Oberhof und der gesamte Thüringer Wald haben in den zurückliegenden Tagen den gesamten Freistaat über die Landesgrenzen hinaus zum Leuchten gebracht und sich als Visitenkarte Thüringens präsentiert“, sagte der CDU-Politiker laut Mitteilung der Staatskanzlei.

Darin hieß es auch, dass die neue Landesregierung aus CDU, BSW und SPD die Verbindung zwischen Sport und Tourismus deutlicher in den Fokus nehmen wolle. „Wir müssen für die gesamte Region eine Zukunft schaffen, die die Sportstätteninfrastruktur und die mediale Reichweite der internationalen Sportveranstaltung als Basis nimmt, um ganzjährige touristische Angebote zu etablieren“, so Voigt. Die Wintersportregion am Rennsteig sei der beste Botschafter für den Freistaat.

Voigt bemüht „Grünes Herz“-Slogan

Voigt sprach laut Mitteilung auch davon, dass das „Grüne Herz“ auch im Winter schlage. Mit dem Slogan „Grünes Herz“ war wegen seines Waldreichtums und zentrale Lage in Deutschland früher touristisch für Thüringen geworben worden. Aktuell steht die Wiedereinführung des Slogans fürs Landes-Marketing zur Debatte, politisch diskutiert wird dies aber schon länger.