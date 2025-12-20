Bei Thüringens Ministerpräsidenten kommt an Heiligabend Kassler auf den Tisch. Warum Mario Voigt ein Buch gleich mehrfach verschenken will und was ihn daran fasziniert.

Erfurt - Das Weihnachtsfest ist für Mario Voigt geprägt von Familientreffen. Heiligabend wird der Ministerpräsident bei der Familie seiner Frau verbringen. „Die Vorfahren ​meiner Frau kommen aus ​dem Erzgebirge und deswegen gibt es Kassler mit Sauerkraut. Da musste ich mich erstmal dran gewöhnen“, sagte Voigt im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Das sei ihm aber nach 20 Jahren inzwischen gelungen. Den ersten Weihnachtsfeiertag verbringen die Voigts dann bei seinen Eltern. Auf den Tisch kommt Gans. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist ein Brunch geplant.

Seit einem Jahr an der Macht

Der promovierte Politikwissenschaftler ist seit etwas mehr als einem Jahr Ministerpräsident in Thüringen. Er ist der jüngste Regierungschef in Deutschland und führt eine bundesweit einzigartige Koalition aus CDU, BSW und SPD an. Er ist verheiratet mit einer Augenärztin. Voigt will Thüringen modernisieren - etwa in der Verwaltung und beim Thema Digitalisierung.

Wie Ideen aus Thüringen heutiges Denken prägten

An Weihnachten will Voigt mehreren Menschen ein Buch schenken, in dem es um weitreichende Ideen geht, die in der Zeit zwischen 1790 und 1806 in Thüringen entstanden sind und sich von dort aus verbreiteten, wie er der dpa verriet. „Ins kleine Jena mit 4.500 Einwohnern und ins kleine Weimar kamen Leute wie Goethe, Schiller, Herder, Wieland, Fichte, Schlegel oder Humboldt, weil Thüringen ein Ort des offenen Austausches war“, sagte er.

In dieser Zeit seien in Thüringen Ideen entstanden, die heute wie selbst­verständlich Freiheiten des Lebens und Denkens prägen. „Wie eine Art Debattenklub oder große Wohngemeinschaft erschüttert sie viele alte Ideen und Konventionen“, sagte Voigt. Er finde, das passe gut in die heutige Zeit und zu den Veränderungsprozessen, vor denen die Gesellschaft steht. „Thüringen muss wieder ein Ort werden, wo die Leute Lust darauf haben, die Zukunft anzupacken und für die Freiheit neu zu schätzen.“