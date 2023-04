Plauen - Das Vogtland soll perspektivisch per S-Bahn mit dem Raum Halle-Leipzig verbunden werden. Allerdings müssen sich die Fahrgäste noch gedulden. Der Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Vogtland schrieb zwei Strecken ab Mitte Dezember 2026 für den Zeitraum von zwölf Jahren aus. „Das ist eine Stärkung für das Vogtland und den ländlichen Raum insgesamt. Ich freue mich, dass Vogtländer künftig per Bahn ohne Umstieg in rund anderthalb Stunden von Plauen in den Großraum Halle/Leipzig fahren können“, sagte Landrat Thomas Hennig (CDU).

Allerdings sieht Hennig den Bahnbetrieb nicht als Einbahnstraße. Die Anbindung sei ein Anreiz für potenzielle Gäste, bequem und sicher ins Vogtland zu gelangen. Die Kosten für die Verbindung wurden auf rund 61 Millionen Euro im besagten Zeitraum beziffert.