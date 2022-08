Voglsammer wechselt von Union Berlin zum FC Millwall

Berlin - Andreas Voglsammer verlässt den 1. FC Union Berlin und spielt künftig für den englischen Zweitligisten FC Millwall in London. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Freitag mit. Der 30 Jahre alte Angreifer war im Vorjahr von Arminia Bielefeld zu den Eisernen gewechselt und kam in 32 Bundesliga-Spielen zum Einsatz.

Voglsammer erzielte für Union je zwei Tore in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Conference League. Besonders sehenswert war sein Treffer im Pokal beim 3:2-Sieg im Achtelfinale gegen Hertha BSC, der von der ARD zum Tor des Monats Januar gekürt wurde.

„Es war ein wunderbares Jahr bei Union. Ich bin stolz auf das, was wir im letzten Jahr als Team erreicht haben und drücke dem Verein und den Jungs die Daumen in der neuen Saison. Jetzt steht für mich eine neue Herausforderung an, ich freue mich auch sehr auf meine neuen Kollegen und den englischen Fußball“, sagte Voglsammer.