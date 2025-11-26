Mehr als 160 Ausbrüche bei Wildvögeln: In den meisten Kreisen gelten wegen der Vogelgrippe noch Maßnahmen. Doch die Situation scheint sich zu entspannen.

Halle - Die Zahl der an Vogelgrippe erkrankten Tiere ist in Sachsen-Anhalt nach Angaben des Landesverwaltungsamts deutlich zurückgegangen. Dennoch würden weiterhin tote Vögel geborgen, teilte die Behörde mit. Einer Übersicht des Landesverwaltungsamts zufolge wurden in diesem Jahr rund 160 Ausbrüche bei Wildvögeln festgestellt. Besonders betroffen waren demnach die Landkreise Stendal, Börde und Salzwedel.

Erfreulicherweise habe es in Sachsen-Anhalt bisher nur einen bestätigten Eintrag in einen Nutzgeflügelbestand gegeben, teilte das Landesverwaltungsamt mit. Die Behörde lobte die Landkreise und kreisfreien Städte. Diese seien bei der Vorbeugung und Bekämpfung der Geflügelpest in diesem Jahr sehr umsichtig und verantwortungsvoll vorgegangen. In zehn von 14 Landkreisen in Sachsen-Anhalt gilt weiterhin eine Allgemeinverfügung und ein Ausstellungsverbot.