Seit Oktober galt im Landkreis Nordsachsen wegen der grassierenden Vogelgrippe eine Stallpflicht für Geflügel. Jetzt hat sich die Lage entspannt.

Nordhausen - Der Landkreis Nordhausen hebt die Stallpflicht für Geflügel auf. Sie hatte wegen der Vogelgrippe-Gefahr seit Oktober bestanden. Inzwischen habe sich die Lage in Thüringen entspannt, das Ansteckungsrisiko sei deutlich zurückgegangen, teilte der Landkreis mit. Ab Mittwoch dürften Geflügel und andere Vögel wieder im Freien gehalten werden.

Die aktuelle Vogelgrippe-Welle hatte in Thüringen im Landkreis Greiz ihren Anfang genommen. Im Kreis Nordhausen war in einem Betrieb ein Ausbruch gemeldet worden.