In seinem Heimatort in Thüringen war nichts los. Der damals Minderjährige wollte das ändern - und veranstaltete seine eigenen Events.

Berlin/Küllstedt - Mit 15 Jahren eine Partyreihe aufziehen, weil das Heimatdorf zu langweilig ist? „Ich wollte immer den Abend für die Leute unvergesslich machen“, erzählt Johannes Vimalavong, DJ des Musikprojekts VIZE, in der neuen Staffel des Podcasts „OKF - Ortskontrollfahrt“ vom RBB-Radiosender Fritz. „Bei uns war halt nichts los auf dem Dorf“, erklärt er. Also hängte er im Jugendklub seines Heimatorts Küllstedt in Thüringen einen Zettel ans Schwarze Brett: „Ich will eine Party organisieren, wer Bock hat, Dienstag, 15 Uhr, kommt vorbei.“

Die Idee des VIZE-DJs und seiner Freunde wurde schnell zum Erfolg: Fast 800 Gäste kamen dem Musiker zufolge zur ersten Party - mehr als die Hälfte der Einwohnerzahl der ostdeutschen Gemeinde. „Für uns auf dem Dorf war es halt crazy“, erinnert er sich. Vom Veranstaltungsgeschäft hatten die damals Minderjährigen „keine Ahnung“ und holten sich „überall Hilfe“ - auch wenn sie offiziell zu jung waren. „Ich war 15. Man darf gar keine Partys machen“, verrät er.

Irgendwann war Schluss mit „Fettes Geknarze“, so hieß die Reihe. „Es hat einfach nicht mehr gematcht“, erklärt der DJ den Bruch mit dem Veranstaltungsort. Der Abschied fiel ihm schwer: „Es war auch immer so ein Heimatgefühl, so ein Stolz, dass du im eigenen Dorf, wo du aufgewachsen bist, das machst (...) und da irgendwie was aus dem Boden stampfst“, erinnert er sich in der Podcastreihe, in der Prominente von ihren Heimatorten in Ostdeutschland erzählen.

„Geile Nostalgie-Ostnacht“

Mittlerweile legt der 1990 geborene DJ auf der ganzen Welt auf und lebt in Berlin - zumindest theoretisch. „Man ist fast mehr im Hotel als irgendwo anders.“ Seinen Heimatort hat er aber nicht vergessen, auch nicht die Feiernächte. „Ich muss unbedingt mal wieder eine Party machen“, sagt er. Für ein Revival in Küllstedt würde er auch mit seinen alten Platten auflegen: „Dann haben wir eine richtig geile Nostalgie-Ostnacht.“